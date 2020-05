NDP stonfutu Astrid Belliot ondersteunt nu VHP

Astrid Belliot van de NDP zegt dat de ideologie en idealen van de partij nauwelijks meer te herkennen zijn en gaat daarom nu de VHP Orange Movement ondersteunen.

“Als een van de stonfutu’s van de NDP laat het mij geen keus, gegeven het volksonvriendelijk beleid, gevoerd in de achter ons liggende jaren, het besluit te nemen de partij gedag te zeggen. De ideologie en de idealen, op basis waarvan op onbaatzuchtige wijze ondersteuning werd gegeven aan de NDP, zijn nauwelijks meer te herkennen”.

Naar zeggen van Belliot is er op verschillende momenten zeer kritische wijze hierover gewag gemaakt, in de hoop dat men zou inzien, dat het pad welke men opging niet eentje was welke dit land en zijn inwoners ten goede zou komen. Het is bijzonder pijnlijk te moeten ervaren dat het gros van samenleving letterlijk tot de bedelstaf is gedegradeerd. Dit gegeven het funeste financieel- economische beleid, zegt de ex NDP’er.

Belliot is de mening toegedaan dat het gebleken is dat de huidige regeerders absoluut niet in staat zijn dit land te kunnen leiden. Om te voorkomen dat het herstel onoverkomelijk is, moet hier drastisch verandering c.q. verbetering in worden gebracht.

“Na goed overleg met mijn familie, vrienden maar ook kennissen, die eveneens door mijn overtuigingskracht, ook voor voren genoemde partij, de NDP hadden gestemd, is het besluit genomen om thans de VHP, de Orange Movement onder leiding van Chan Santokhi te ondersteunen. Makakandra w’o set én kon”, aldus Belliot.