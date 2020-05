Lions club Wanica doneert goederen aan Sint Vincentius Ziekenhuis

In het kader van het jaarlijks terugkerend health project heeft de Surinaamse Lions Club Wanica hedenochtend een wezenlijke donatie van goederen ter waarde van SRD 100.000,- gedaan aan het Sint Vincentius Ziekenhuis (RKZ) in Suriname.

Vanwege het feit dat de club haar eerder dit jaar geplande health project niet heeft kunnen uitvoeren, door de ingevoerde COVID-19 restricties, heeft de club gemeend om op een andere creatieve wijze toch uitvoering te geven aan een health project zonder de COVID-19 richtlijnen te overtreden.

Er is gekozen voor het doneren van o.a. PPE en reinigingsmiddelen aan het RKZ. Er is voor RKZ gekozen, omdat dit ziekenhuis hun intensive care unit heeft toegewijd ten behoeve van Covid-19 patiënten in Suriname en door hun reeds lang aan de bel is getrokken vanwege de nood, waarin zij verkeerd.

De club heeft onder meer gedoneerd: 200L medical grade Alcohol, 200L Sanitizer, 2000 mondkapjes, 13.000 Nitril handschoenen, 285 rollen towel etc. De goederen hebben een waarde van ruim SRD 100.000,- Lions club Wanica heeft dit kunnen bewerkstelligen mede door 4 partners en sponsors zoals ANG Chemical, SAX Events.

Lions Club Wanica is alle donoren heel erg dankbaar voor hun ondersteuning van dit project. Middels deze geste hoopt Lions Club Wanica tesamen met haar partners een wezenlijke bijdrage te hebben geleverd aan het RKZ en hiermede ook weer terug te hebben gegeven aan de Surinaamse gemeenschap