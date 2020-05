KLM vlucht geland in Suriname, vliegt maandag terug naar Schiphol

Vanmiddag iets na 16.30u is op de internationale luchthaven van Suriname deze KLM vlucht vanuit Schiphol geland, met daarin ruim 300 reizigers die in het buitenland waren gestrand. Het gaat om een zogenoemde repatriatievlucht die uitgevoerd wordt met een KLM Boeing 777-306.

De luchtvaartmaatschappij vliegt maandag 18 mei terug naar Nederland en zal daarbij in Suriname gestrande passagiers mee terug nemen naar Schiphol. Passagiers die een KLM ticket hebben kunnen gratis meevliegen. Passagiers die in het bezit zijn van een SLM of TUI ticket kunnen een ticket aanschaffen voor US$ 725.

De teruggekeerde passagiers gaan bij aankomt meteen in quarantaine. Het is voorlopig de laatste repatriatievlucht tot aan de verkiezing op 25 mei aanstaande.