Xianning doneert beschermingsmateriaal aan Regionale Ontwikkeling

Het gemeentelijk bestuur van Xianning City (provincie Hubei / China) heeft op donderdag 13 mei een partij beschermingsmateriaal inclusief reinigingsmiddelen geschonken aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). De partij bestaat uit: handzeep, handsanitizer, mond- en neuskapjes.

De schenkingsmiddelen door de Xianning City’s zaakgelastigde in Suriname Hu Zhiding overhandigd aan RO-minister Edgar Dikan. De schenking is een bijdrage aan Suriname in de strijd tegen de Covid-19 pandemie. De symbolische overhandigingsceremonie vond plaats op de werkkamer van minister Dikan. De Surinaamse bewindsman heeft in zijn dankwoord de geste aangeprezen als een bevestiging van de vriendschap tussen de twee landen.

“Het is mooi om te zien dat vriendschap zich niet alleen uit in goede tijden, maar ook tijdens de minder goede tijden. En dat China ondanks het feit dat zij zich ook moet concentreren op de problemen veroorzaakt door het virus op eigen territoir, toch een helpende hand biedt aan Suriname”, aldus minister Dikan. Het beschermingsmateriaal zal gedistribueerd worden ten behoeve van de diverse afdelingen binnen het ministerie.

Ook het district Para heeft handzeep, mond- en neuskapjes en handsanitizer ontvangen van Xianning City. Dc Armand Jurel heeft de partij ontvangen ook uit handen van Hu Zhiding. Para en Xianning City hebben een stedenband.