RGD Suriname staat stil bij ‘Dag van de Verpleging’ vandaag

Vandaag, 12 mei, is het de ‘Internationale Dag van de Verpleging’ (International Nurses Day). Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgende aan de gezondheidszorg. Ook in Suriname staat men hierbij stil.

De dag is ook wel bekend als ‘Dag van de Zorg’ en de verjaardag van Florence Nightingale. De Britse Nightingale (1820 – 1910) wordt gezien als de grondlegster van de verpleegkunde. Zojuist was er bij het hoofdkantoor van de Surinaamse Regionale Gezondheidsdienst (RGD) aan de Johan Adolf Pengelstraat 188 een speciale vlaggenceremonie in verband met deze dag (foto).

In vele zorginstellingen zijn er op en rond 12 mei kleine en grote activiteiten. Verpleegkundigen en ook verzorgenden laten daarmee zien wat hun waarde is voor de gezondheidszorg. De dag staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots.