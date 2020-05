VIDEO: ‘Tequilla Party’ van Stiekz samen met Finest Sno, Lina Ice en Tranga Rugie

Wat begon met een uitspraak van directeur Danielle Veira van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in Suriname, heeft uiteindelijk geleidt tot een officieel nummer en een vandaag uitgebrachte videoclip. Het nummer is van DJ Stiekz samen met Finest Sno, Lina Ice en Tranga Rugie en heet ‘Tequila Party‘.

In maart waarschuwde Veira mensen in Suriname die naar een Tequila Party wilde gaan met dreigende woorden in de trant van “Je wil naar die Tequilla Party? Doe het! Dan ga je zien wat gaat gebeuren”. Haar uitspraak ging viraal en werd direct door STIEKZ opgepakt, die er voor de grap een nummer van maakte.

Vanwege het succes van dat nummer, besloot hij verder te gaan en is er vandaag een officieel nummer en bijbehorende videoclip uitgekomen. In de clip zijn ook een aantal bekende entertainers te zien waaronder Jörgen Raymann, Jandino Asporaat en Roué Verveer.

“Ik ben super trots op dit project en hoe het allemaal gelopen is!! Hoop dat jullie het leuk vinden!! En uhh… check die #Tjobbo dansie challenge in de clip 👀 ik zie jullie filmpjes wel verschijnen” aldus Lee-Roy Purperhart ook wel bekend als STIEKZ.

De originele uitspraak van Veira: