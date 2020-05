Momenteel 513 mensen in quarantaine in Suriname

In Suriname zijn momenteel 513 mensen in quarantaine. Dat blijkt uit cijfers van de officiële COVID-19 website. Het aantal mensen is toegenomen nadat afgelopen dagen ruim 400 mensen die in het buitenland gestrand waren, terug zijn gekomen naar Suriname. Het gaat om mensen uit Nederland, Brazilië, Cuba en Curaçao.

De grootste groep mensen, ruim 300, komt uit Nederland. Alle repatrianten zijn ondergebracht in overheidsquarantaine. Het gaat dan om hotels en guesthouses als Torarica, Residence inn en Ramada. De mensen blijven daar 14 dagen waarna er een exit screening plaats vindt.

Op 17 of 19 mei komt er nog een grote groep Surinamers van meer dan 300 personen terug uit Nederland.

Lees ook: