National Public Health Response Team geïnstalleerd

Ter uitvoering van de pandemie verklaring van het Covid-19 virus door de Pan American Health Organization/World Health Organization (WHO) was het noodzakelijk dat het ministerie van Volksgezondheid een commissie National Public Health Response Team instelde. De commissie heeft als voornaamste taak om 24/7 invulling te geven aan de preventieve en curatieve zorg met betrekking tot de bestrijding van het Covid-19 virus.

De installatie vond plaats op 8 mei op het ministerie van Volksgezondheid door de minister Antoine Elias. Het in leven roepen van de commissie is door de Raad van Ministers in Suriname goedgekeurd en is te rekenen van 07 januari 2020 voor de duur van zes maanden ingesteld.

De leden die zitting nemen in deze Surinaamse commissie zijn: mevrouw C. Jessurun waarnemend Directeur van het ministerie van Volksgezondheid tevens voorzitter van de commissie; mevrouw M. Dihal-Bromet waarnemend directeur van Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG); mevrouw V. Morpurgo-Dest Onderdirecteur Programma Ontwikkeling van Bureau voor Openbare Gezondheidszorg; mevrouw F. Poese Adjunct Medisch directeur van Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP);de heer P. Roep Focal Point Volksgezondheid bij Regionaal Gezondheidsdienst (RGD).

Mevrouw S. Cheuk-Alam Diensthoofd Milieu Inspectie BOG; mevrouw M. Benn Bureaumanager CD-BOG; de heer R. Ori waarnemend Hoofd Epidemiologie BOG; de heer M. Wongsokarijo Hoofd Centraal Lab BOG; de heer R. Ramadhin International Health Regulations coördinator; de heer A Ramadhin Health Disaster coordinatior; mevrouw K. Jharie Infection Prevention Nurse AZP; mevrouw W. Ramnath Beleidsadviseur Volksgezondheid; de heer H. Jintie directeur Medische Zending en mevrouw F. Madjoe coördinator RGD ambulance.