Bouterse: ‘Personen in quarantaine mogen stemmen op 25 mei’

Personen die in quarantaine zijn in Suriname, zullen in staat gesteld worden om op 25 mei hun stem uit te brengen tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen in Suriname. Zo merkte president Desi Bouterse op in zijn televisietoespraak op zaterdag 9 mei 2020.

Het staatshoofd, dat een gefaseerde versoepeling van de COVID-19 maatregelen aankondigde, benadrukte echter dat voor alle personen die komen vanuit het buitenland de 14 dagen verplichte quarantaine van kracht blijft.

Afgelopen week kwamen bijna 400 gestrande reizigers uit Nederland, Brazilië, Cuba en Curaçao terug naar Suriname. Die zijn meteen in quarantaine geplaatst maar zullen voor de verkiezingen eruit komen.

Op 17 of 19 mei komt er nog een vlucht uit Nederland met ruim 300 personen. Deze zullen op verkiezingsdag in quarantaine zijn, maar mogen dus wel stemmen.