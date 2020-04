Zwangere vrouw aangereden, dronken bestuurder zonder rijbewijs rijdt door

De politie in Suriname heeft dinsdagavond 28 april een man aangehouden die een zwangere vrouw zou hebben aangereden en vervolgens doorreed. Hij werd door de politie klemgereden op de hoek van de Magentakanaalweg en de Merveilleweg. De bestuurder verkeerde onder invloed van alcohol en is niet in het bezit van een rijbewijs. Ook is zijn voertuig niet verzekerd.

De man veroorzaakte kort daarvoor rond 19.00u een aanrijding aan de Santopolderweg ter hoogte van de Preiweg, waarbij hij een voetganger aanreed. Deze liep samen met een andere vrouw langs de weg, toen de auto die vanuit de tegenovergestelde richting kwam, haar raakte. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw die 6 maanden zwanger is. Na de aanrijding reed de man door.

Een getuige zette meteen de achtervolging in en met assistentie van de politie van Santo Boma werd de bestuurder klemgereden. Het zwangere slachtoffer I.G. werd per ambulance vervoerd naar Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, waarna ze werd opgenomen met een fractuur aan haar linkerknie.

De 29-jarige bestuurder A.K. is in verzekering gesteld en de zaak is overgedragen aan de Verkeersunit Regio Midden Suriname.