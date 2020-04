Nep bericht over 60 coronabesmettingen in Moengo

Het bericht dat er 60 mensen besmet zijn met het coronavirus te Moengo in het district Marowijne, berust niet op waarheid. Dat laat overste Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid in Suriname weten.

De veiligheidstopper geeft aan dat de informatie welke in een spraakbericht wordt verspreid geen zins op waarheid berust. “Als dat het geval was dan zouden wij in een ernstige noodsituatie verkeren in dit land. Laten wij op houden met elkaar zulke slechte dingen toewensen”.

Veira benadrukt dat het om valse informatie gaat en vraagt daarom de totale Surinaamse gemeenschap om te stoppen met het verspreiden van dit bericht.

Over een ander geval waarbij ook een spraakbericht de ronde doet als zou een met COVID-19 besmette man uit Frans-Guyana te Munder zijn aangehouden, zegt zij geen informatie te hebben. Zij zal op een nader moment daarop reageren.