‘In Antwerpen aangehouden verdachten worden gelinkt aan slachtoffers eerdere liquidaties’

Vorige week werd in een loods in Antwerpen een enorme hoveelheid cocaine onderschept. Bij deze vangst van maar liefst 4.100 kilogram (foto) werden enkele Surinamers uit Nederland aangehouden. Een belangrijk deel van de verdachten blijkt afkomstig te zijn uit Amsterdam-Zuidoost.

Bij de inval werden 9 mannen gearresteerd, allemaal met Nederlandse nationaliteit en tussen 20 en 39 jaar. Later die dag werden nog vijf mannen aangehouden. Het gaat om Nederlanders tussen 18 en 39 jaar meldt het Openbaar Ministerie in België.

De verdachten worden door ingewijden aan dezelfde groep gelinkt als de eerder op Curaçao doodgeschoten Genciël ‘Genna’ Feller (23) en de in Zuidoost geliquideerde oud-voetballer Kelvin Maynard (32) schrijft de Nederlandse krant Het Parool.

Volgens de geruchten in de onderwereld zouden deze moorden voortkomen uit de diefstal van een partij van 400 kilo cocaïne. Die zou eigendom zijn geweest van de bekende Surinamer Piet Wortel. Wortel deed die verhalen via zijn advocaat Adam Doesburg tegenover Het Parool overigens eerder af als ‘klinkklare onzin’.

Dat nu weer een groep verdachten uit Zuidoost in deze enorme drugszaak is verwikkeld, doet de spanning in het lokale criminele milieu verder oplopen, schrijft de krant.