Surinamers uit Nederland aangehouden bij onderschepping 4.000 kg cocaïne in Antwerpen

De politie in Antwerpen (België) heeft gisteren circa 4.000 kilo cocaïne onderschept in een container met vis. De grote hoeveelheid drugs werd aangetroffen in een loods in de haven van Antwerpen. In de loods werden verschillende mannen opgepakt, onder wie enkele Surinamers uit Nederland.

De Antwerpse politie wist van de zending en stond met speciale eenheden klaar om binnen te vallen. In totaal werden volgens Belgische media veertien verdachten opgepakt. Zij worden in de loop van donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Het is niet bekend waar de container vandaan kwam. Het Belgische parket geeft voorlopig geen commentaar in verband met het onderzoek. De drugs hebben een straatwaarde van om en bij de 200 miljoen euro.