Politie onderschept 31 kg marihuana in Nickerie

De politie in Suriname heeft vorige week woensdag ruim 31 kilogram marihuana en drugsverpakkingsmateriaal aangetroffen en in beslag genomen. Dat gebeurde bij een inval gepleegd op een adres te Clarapolder in het district Nickerie meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Rechercheurs van de Politie Regio West en collega’s van de Forensische Opsporing-West en RBT-West hielden de 43-jarige hoofdbewoner M.R. alias ‘Soenoe’ aan ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Ook de 37-jarige M. A. alias ‘Veld’, de 26-jarige vrouw N.R. en de 33-jarige D.D. alias ‘Tingie’ werden aangehouden.

De politie heeft hangende het onderzoek ook een geldbedrag in Surinaamse dollar, een geldbedrag in vreemde valuta en vijf voertuigen in beslag genomen. De verdachten, de marihuana, het geldbedrag, het verpakkingsmateriaal en de voertuigen zijn vervolgens voor nader onderzoek overgedragen aan rechercheurs van de Narcotica Brigade.

De drie mannelijke verdachten zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld. De vrouw is na verhoor heen gezonden meldt de politie.