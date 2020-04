Auto op z’n zij na aanrijding in centrum van Paramaribo

Bij een aanrijding zojuist in Suriname is een auto op z’n zij terecht gekomen op de weg. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het verkeersongeval rond 06.30u plaats vond in het centrum van Paramaribo.

De auto kwam op z’n zij terecht na een aanrijding met een ander voertuig op de Saramaccastraat tegenover Yokohama. Het is onduidelijk hoe zo een zwaar ongeval kon plaats vinden, op een weg waar er niet heel hard gereden kan en mag worden.

Het is ook niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. De Surinaamse politie is ingeschakeld en die zal het geval onderzoeken.

Nog een foto:

Foto: Kevin Pengel