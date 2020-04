Jonge arbeider (16) plotseling overleden bij werkzaamheden in vliering

In Suriname is een jonge arbeider die aan het werk was in een vliering van een huis plotseling overleden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit dinsdagmiddag rond 17.00u in de middag plaatsvond in de omgeving van de Hermitage Mall.

Volgens de eigenaar van het pand waren twee arbeiders aan het werk in de vliering toen een van de mannen plotseling kortademig werd. Hij zou om hulp geschreeuwd hebben en werd direct uit de vliering gehaald. “Gelijk daarna is hij overleden”, aldus de aangeslagen eigenaar.

De overleden arbeider is een jongeman van 16 jaar die werkte als hulpelektriciën. De Surinaamse politie werd in kennis gesteld van het voorval en kwam ter plaatse voor onderzoek. Ook een ambulance werd ingeschakeld en verscheen op de locatie.