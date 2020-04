Man kapt vrouw na heftige woordenwisseling

Een man heeft zijn vrouw zondagavond aan de Pandit Tilakdharieweg in het district Commewijne gekapt met een houwer na een heftige woordenwisseling.

Volgens de politie hadden beide een woordenwisseling, die uitmondde in een vechtpartij. Daarbij heeft de man de vrouw gekapt aan haar linkeronderarm. Na de daad nam de man de benen. De vrouw bloedde hevig.

De politie van Mariƫnburg kreeg de melding en ging ter plaatse. Terwijl de politie bezig was met het onderzoek, rende de man het erf op met verschillende verwondingen. Hij was moeilijk aanspreekbaar.

De man verklaarde dat de stiefzoon die ook op de locatie woont hem heeft verwond met een mes en gevlucht is. De stiefzoon was nergens te bespeuren in de directe omgeving.

De politie schakelde een ambulance in om de man en zijn vrouw af te voeren naar de Spoedeisende Hulp in Suriname. De politie is nog bezig met het onderzoek om na te gaan wat zich precies op de locatie heeft afgespeeld.