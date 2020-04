Politie start training personeel ordedienst voor stemlocaties Verkiezingen

Het Korps Politie Suriname is afgelopen weekend van start gegaan met het trainen van personen, die op de dag van de Verkiezingen maandag 25 mei 2020, als ordedienst personeel zullen werken op de verschillende stemlocaties.

Afgelopen is het startsein gegeven in het district Brokopondo, waar 25 personen zijn getraind. Zij zullen de politie ondersteunen om de orde te handhaven op de verschillende stemlocaties in het district op de dag van de Surinaamse Verkiezingen.

Door middel van praktische voorbeelden is duidelijk gemaakt wat van het ordedienst personeel verwacht wordt. De 25 personen kregen de gelegenheid om vragen te stellen tot dat alles duidelijk voor hen was.

De trainingen, die landelijk worden verzorgd, duren tot en met 9 mei van dit jaar. De getrainde personen zullen binnen hun district worden ingezet om ordedienst werkzaamheden te verrichten onderleiding van de politie meldt het KPS.