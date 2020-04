‘Hoefdraad waarschijnlijk verdachte in strafzaak tegen Van Trikt’

De Surinaamse minister van financiën Gillmore Hoefdraad, wordt door de justitiële autoriteiten in Suriname, waarschijnlijk als verdachte aangemerkt in het lopende strafrechtelijk onderzoek tegen oud-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Robert van Trikt. Dat meldt ABC Online Nieuws maandag, op basis van informatie uit bancaire kringen.

Van Trikt heeft eerder via zijn advocaten laten doorschemeren dat hij niet alleen heeft gehandeld en dat hij ook bewijzen heeft om dat te onderbouwen. Kennelijk heeft hij de bewijzen nu op tafel gelegd en zijn die waarschijnlijk zo hard, dat justitie daarin waarschijnlijk aanleiding ziet om minister Gilmore Hoefdraad in deze zaak nu als verdachte te horen zegt ABC.

Volgens de zender zal Hoefdraad aanstaande woensdag waarschijnlijk als verdachte door de politie in deze zaak worden gehoord. Of Hoefdraad na zijn verhoor ook, net als van Trikt, gelijk in verzekering zal worden gesteld is afhankelijk van wat uit het verhoor van de minister naar voren zal komen, aldus de zender op haar Facebook pagina.

De minister was in maart reeds als getuige gehoord in deze zaak.