Oproepingskaarten kunnen nu aan voorzijde worden bedrukt

De werkgroep Oproepingskaarten van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op woensdag 15 april de oproepingskaarten die aan de achterkant zijn gedrukt door drukkerij Multiforms NV onder politiebegeleiding opgehaald en overgebracht naar het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) aan de Jaggernath Lachmonstraat. De oproepingskaarten zullen nu aan de voorzijde worden gedrukt.

Het bedrukken van de voorzijde zal onder strikte toezicht van het Korps Politie Suriname (KPS) gebeuren. “Bij het printen van de voorzijde van de oproepingskaarten wordt er gelet op alle persoonsgegevens van de kiezer, dus naam, adres en natuurlijk ook het stembureaunummer waar zo een kiezer wordt gedirigeerd om te stemmen”, aldus Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto.

Het Onafhankelijk Kiesbureau wordt bij het drukken van de oproepingskaarten in kennis gesteld en mag aanwezig zijn bij het proces. Net als bij de voorgaande verkiezingen zijn er ook bij deze verkiezingen extra oproepingskaarten gedrukt. Op basis van 385.000 kiesgerechtigden is de opdracht gegeven om 422.000 oproepingskaarten te produceren. Dit is ongeveer tien procent meer dan het aantal kiesgerechtigden.

Per district is er rekening gehouden met een risico factor van 1%. De redenen hiertoe zijn: mis-/her prints, uitprinten van duplicaten tijdens de periode van de colportage tot de dag voor de stemming en uitschrijven van duplicaten door de stembureau voorzitter op de dag van de verkiezingen. In de stemkist worden slechts een beperkt aantal blanco oproepingskaarten meegestuurd, in 2015 was dat tien per stembureau.

De voorzitter van de verkiezingscommissie van het KPS, politiecommissaris August van Gobbel legt uit dat het KPS een sleutelrol heeft bij de verkiezingen. “Wij moeten garanderen samen met andere veiligheidsdiensten dat de verkiezingen, ordelijk, vlot, eerlijk en transparant verlopen”, zegt van Gobbel. Hij geeft aan dat het drukken van de achterzijde van de oproepingskaarten onder supervisie van de politie is gebeurd.

Ook bij het drukken van de voorzijde zal de politie aanwezig zijn. De oproepingskaarten die op woensdag 15 april zijn overgebracht naar het hoofdkantoor van het CBB zijn 1X24u onder politiebewaking. “Wij begeleiden alle zaken die te maken hebben met de verkiezingen die veiligheid behoeven”, benadrukt de politiecommissaris.

De achterzijde van de oproepingskaart is voorzien van de wetsartikelen met betrekking tot verhindering van de kiezer bij het uitoefenen van het kiesrecht en distributiedetails. Soebhas Bachoe, coördinator van de werkgroep Oproepingskaarten, geeft aan dat nadat de oproepingskaarten ook aan de voorzijde zijn bedrukt deze worden gecontroleerd en daarna verpakt. De kaarten worden dan opgehaald met politiebewaking en politiebegeleiding door de vertegenwoordigers van de desbetreffende districtscommissariaten.

De oproepingskaarten worden op het commissariaat voorzien van een stempel van het districtscommissariaat en zijn dan klaar voor de distributie aan de Surinaamse kiesgerechtigden binnen hun gebied. De distributie van oproepingskaarten aan kiesgerechtigden is gepland voor eind april.