Ruim miljoen euro voor coronacrisis particulier opgehaald door bedrijven in Suriname

Vorige maand namen drie bedrijven in Suriname het initiatief om de particuliere sector te mobiliseren om financiële steun te verlenen aan lokale zorginstellingen vanwege de uitbraak van COVID-19 in Suriname. Inmiddels is er ruim een miljoen euro binnengehaald, zegt Jules Fernandes van het gelijknamige Surinaamse bedrijf deze week tegen de Volkskrant. Hij is initiatiefnemer van dit SU4SU COVID-19 Support Fund.

Het geld is hard nodig want Suriname is helemaal niet berekend op de coronacrisis. Vanwege het ‘zwak’ gezondheidszorgsysteem in Suriname behoort het land tot één van de hoogrisicolanden in de regio, die te maken krijgen met het coronavirus (COVID-19) zei de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) vorige maand nog.

Fernandes hoopt in totaal zeker twee miljoen euro particulier op te halen. Bij Surinamers in eigen land, maar zeker ook bij Surinamers in de diaspora, en dan dus met name in Nederland, zegt Fernandes tegen de krant. Daarom is daar ook de actie ‘Su4Su’ gestart, waaraan het Nederlandse Rode Kruis medewerking verleent.

“Wij hebben alle fondsen in beheer gegeven van de onafhankelijke Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de VSB. Die heeft weer een onafhankelijke accountant ingehuurd. Wij zijn niet naïef. Alles wat binnenkomt en er uitgaat, zal volledig deskundig, transparant en geloofwaardig gebeuren” aldus Fernandes die in onderstaande video uitlegt waarom doneren zo belangrijk is:

Jules Fernandes voor SU4SU Jules Fernandes, initiatiefnemer van het SU4SU Covid-19 Support Fund, legt uit waarom het belangrijk is dat ook jij doneert! #SU4SU Posted by SU4SU on Tuesday, 14 April 2020