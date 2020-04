In aanbouw zijnde woning verwoest door grasbrand

Een in aanbouw zijnde woning in Suriname is vorige week verwoest, nadat er brand was uitgebroken in een bosschage. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De politie van het bureau Calcutta kreeg op vrijdag 10 april een bericht binnen van een woningbrand aan de Tomaatweg en deed het adres aan voor onderzoek. Op de plek aangekomen bleek het te gaan om een in aanbouw zijnde woning tussen hoog onkruid.

Het vermoeden bestaat dat het afbranden van de in aanbouw zijnde woning te wijten is aan een grasbrand. De eigenaar van het perceel is nog niet bekend bij de politie aldus de Surinaamse politie.