Henk van der Zwan nieuwe Tijdelijk Zaakgelastigde van Nederland in Suriname

Als alles goed gaat, krijgt Nederland binnenkort een nieuwe Tijdelijk Zaakgelastigde in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om Henk van der Zwan. Hij is momenteel de ambassadeur van Nederland in Ottawa (Canada).

Een (Tijdelijk) Zaakgelastigde of chargé d’affaires is een diplomaat die, in afwezigheid van een ambassadeur of gezant een diplomatieke missie leidt.

De Nederlandse ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Buitenlandse Zaken ingestemd met deze benoeming. Deze wordt pas definitief als Suriname goedkeuring eraan heeft verleend, meldt de Rijksoverheid.

Van der Zwan neemt het stokje over van Jaap Frederiks, die van 2018 tot nu Tijdelijk Zaakgelastigde van het Koninkrijk der Nederlanden in Paramaribo is, met mede-accreditering in Guyana.