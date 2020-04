‘Corona even ontvluchten door een optreden van Kieren Kedar’

In kader van de genomen overheidsmaatregelingen is er geen bezoek toegestaan in de verpleeghuizen. Ook in verpleeghuis WZH Transvaal gelegen aan de Natalstraat. Hier wonen ouderen met een Hindoestaanse achtergrond.

In Den Haag zijn er op verschillende locaties buitenconcerten georganiseerd voor ouderen. “Het is prachtig en zeer aandoenlijk om te zien hoe de ouderen genieten,” zegt Hart voor Den Haag gemeenteraadslid Janice Roopram. “Hoe leuk zou het zijn om ook de Hindoestaanse ouderen te verrassen met een optreden van een topartiest!” Zodra het idee naar boven kwam nam Roopram direct contact op met de locatiemanager van WZH die het idee positief heeft ontvangen.

Een contactloos veilig buitenconcert op het terrein van WZH, waar de bewoners toekijken vanachter hun raam of vanaf het balkon. Dat gaan we regelen dacht Janice Roopram. Ze dook in haar netwerk van de Hindoestaanse muziekscene en nam contact op met een aantal artiesten. “Ik ben wel op sommige artiesten afgeknapt, afgeknapt omdat er direct de vraag werd gesteld hoe het financiële plaatje eruit ziet. Die schuif ik natuurlijk direct aan de kant en wat ben ik enorm blij met topper Kieren Kedar die direct instemde om mee te doen,” zegt Janice Roopram.

“Ik hoop dat dit initiatief andere artiesten in de Surinaams-Hindoestaanse muziekscene stimuleert om ook belangeloos in deze zware periode ouderen te vermaken met bijvoorbeeld mooi optreden. Maar ook de ondernemers wil ik hierbij oproepen om de ‘kwetsbaren’ in onze samenleving een helpende hand toe te reiken.”

Kieren Kedar is een bekende artiest binnen de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap. Er is nog nooit zoveel vraag geweest naar Kieren en zijn huidige band ‘The Band’. Hier in Nederland maar ook in Suriname. Samen met VSL Soundservice van Vikash Lachman, die zorg zal dragen voor de techniek, zal Kieren een bijzonder optreden verzorgen voor de ouderen.

“Het is een zware periode waar wij momenteel in verkeren en muziek brengt vreugde. Ook bij de ouderen, even de coronacrisis ontvluchten met een bijzonder Bollywood buitenluchtconcert voor de Hindoestaanse ouderen. Ik kan niet wachten om de reacties te zien” Aldus Janice Roopram.

Openlucht concent🔥🔥🔥 Posted by Kieren Kedar on Friday, 17 April 2020