‘Gestrande Surinamers in Nederland moeten SLM in A’dam bellen’

In Nederland gestrande Surinaamse staatsburgers, die nog geen terugkeerdatum hebben gekregen, worden opgeroepen om contact op te nemen met het SLM-kantoor in Amsterdam. Dat heeft de overheid in Suriname vandaag bekend gemaakt.

Op 20 april 2020 zal de eerste groep repatrianten uit Nederland vanaf Schiphol (foto) worden overgevlogen naar het Surinaamse grondgebied. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vlucht PY993 om 12.45u zal worden uitgevoerd met een Airbus 340 van Air Belgium.

Personen die reeds op de lijst staan voor vertrek hoeven geen contact op te nemen met SLM. Zij zullen door de autoriteiten worden geïnformeerd over eventuele details aldus de regering.

Contact met de SLM in Nederland kan tussen 10:00u en 16:00u op telefoonnummers 020-6262060 en 010-4364200.