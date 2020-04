Momenteel staat in Suriname een woning in brand in de Tomatieboitieweg, een zijstraat van de Sohawanweg. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat brandweer op dit moment nog bezig is op locatie met het blussen van de brand.

Het vuur zou iets na 11.00u zijn ontstaan, vermoedelijk in de garage. Een in aanbouw zijnde woning heeft schroeischade opgelopen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Later meer.