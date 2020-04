Giasi neemt voorsprong in Arena Master Challenge online schaaktoernooi Suriname

Bij de Arena Master Challenge van 10 April wist Fide Master Viresh Giasi het eerste toernooi, uit een totaal van 3, op zijn naam te schrijven. Afgelopen vrijdag kwamen 46 schakers in actie en hebben onderling 251 wedstrijden afgewerkt. Het Arena Tournament format wordt gehanteerd, waarbij de Surinaamse schaker met de meeste punten binnen 60 minuten tot winnaar wordt uitgeroepen voor die week. Het speeltempo is steeds 3 minuten (zonder increment) per persoon per wedstrijd.

Maandelijks wordt een Arena Master Challenge georganiseerd om na te gaan wie de beste online blitz schaker van Suriname is. Iedere vrijdag, steeds om 20:00u, wordt een Arena Master toernooi afgewerkt. Aan het eind van de maand wordt middels een grand-prix puntensysteem nagegaan wie zichzelf de Arena Master van de maand mag noemen.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt bepaald wie de algehele winnaar is, met een prijzenpot van SRD 1200. De Arena Master van elke maand ontvangt een prijs van SRD 150. Na ieder kwartaal wordt de eindrangschikking opgemaakt. De kwartaal winnaar ontvangt SRD 300, de 2e plaats SRD 125, de 3e plaats SRD 75, beste Dame SRD 100, beste U18 SRD 100, alsook medailles voor de beste U16, U14 en U12 jongens en meisjes.

Het toernooi wordt volledig op Lichess.org afgewerkt. Dit is een gratis en open-source schaakplatform, waarop dagelijks meer dan een miljoen wedstrijden worden gespeeld door schakers over de gehele wereld. Heel wat van onze Surinaamse schakers en verenigingen zijn intussen ook aangesloten op Lichess.

FM Viresh Giasi domineerde het toernooi door een 100% score te behalen. Het waren geen makkelijke tegenstanders; Schakers zoals Pratul Panchoe, Candidate Master Romario Sanches, Imaan Kalidjo bond hij allemaal aan zijn zegekar. Met 44 punten en een performance rating van 2319 veroverde hij met een ruime voorsprong de eerste plaats.

De strijd om de tweede plaats ging tussen Pratul Panchoe en Imaan Kalidjo. Panchoe kwam in dit toernooi maar liefst drie keer tegen Giasi uit, in iedere ontmoeting moest hij erkennen dat Giasi de sterkere schaker was. In zijn laatste wedstrijd tegen Giasi was Pratul vastberaden om de winst naar binnen te halen. Echter, reeds vroeg in het spel, stond hij een paard achter vanwege een openingsblunder.

Imaan Kalidjo speelde solide en verloor slechts tegen Jason Yeung en Giasi. In zijn laatste wedstrijd kwam hij tegen clubgenoot Kelvin Finkie uit.

Kalidjo moest deze wedstrijd winnen om in de top drie van het toernooi te belanden. Met een moeilijk Dame-pionnen eindspel wist Kalidjo zijn tegenstander onder enorme tijdsdruk te plaatsen door sneller te spelen. Finkie kon de juiste manoeuvre niet vinden en gaf zijn tegenstander kans om enkele pionnen te veroveren, uiteindelijk verliep alle tijd van zijn klok en moest hij zich gewonnen geven.

Panchoe eindigde met 34 punten op de tweede plaats en Kalidjo kon met 30 punten de derde plaats veiligstellen.

Na het eerste toernooi van April staat FM Viresh Giasi, met 1000 punten, op de eerste plaats van de algemene standenlijst. De top vijf ziet er als volgt uit:

No Naam Rating Punten Gem. Perf. Rating Toernooien 1 FM Viresh Giasi 2278 1000 2319 1 2 Pratul Panchoe 2250 999 2015 1 3 Imaan Kalidjo 2119 998 2065 1 4 Jason Yeung 2057 997 2154 1 5 FM Roger Matoewi 1904 996 2165 1

Spelers kunnen zich alsnog aanmelden voor het volgend toernooi welke op 17 april om 8u nm wordt afgewerkt. Voor deelname of meer informatie: https://athenachess.com .