Verdachte die 3 mannen met mes stak zelf ook gewond na verzet tegen aanhouding

Het Arrestatie Team van het Korps Politie Suriname heeft deze man afgelopen vrijdag aangehouden, nadat hij drie mannen had gestoken met een mes en vluchtte. Bij zijn arrestatie liep hij een barstverwonding op aan zijn hoofd meldt de Surinaamse politie vandaag.

De verdachte Marlon M. vluchtte na zijn daad weg, maar kon vrijdagavond 3 april op aanwijzing van een van zijn slachtoffers door het Arrestatie Team in de Theodoresstraat worden aangehouden.

Hij verzette zich hevig tijdens zijn aanhouding waardoor het Arrestatie Team genoodzaakt was hem tegen de grond te werken om hem in de boeien te kunnen slaan. Tijdens die actie liep Marlon een barstverwonding op aan zijn hoofd, aldus de politie.

Marlon wordt verdacht van doodslag of poging daartoe. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.