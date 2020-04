VIDEO: Rashied Doekhi (65) neemt na 38 jaar afscheid van de politiek

De Surinaamse politicus Rashied Doekhi neemt na 38 jaar afscheid van de politiek in Suriname. Dat heeft Doekhie maandag laten weten. De voormalig districtscommissaris van Nickerie is nu 65 jaar oud en zegt in bovenstaande video dat hij nu gaat rusten.

Doekhi zet een punt achter zijn politieke carrière omdat hij meer tijd wil besteden aan zijn familie. Ook speelt zijn leeftijd en gezondheidssituatie een grote rol. Hij heeft 15 jaar gewerkt als DNA lid en ervaart dat als voldoende.

Hij benadrukt dat hij de NDP niet heeft verlaten en NDP’er zal blijven tot de dood. Over de relatie met Bouterse zegt hij: “Bouterse is mijn bloodbrohter. We verschillen soms van mening maar we zijn onscheidbaar”.