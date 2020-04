Nieuw boek: ‘Oog in oog met Paramaribo’

Onlangs is het boek Oog in oog met Paramaribo uitgebracht. Dit boek met verhalen over het herinneringserfgoed in de historische hoofdstad van Suriname, waaronder standbeelden, borstbeelden, gedenktekens en meer, is vanaf april 2020 in Nederland te koop. Vanaf mei is het ook te koop in Suriname.

De (vaak vergeten) geschiedenissen achter de meer dan honderd standbeelden, borstbeelden, gedenkstenen en meer worden verteld vanuit de tijd waarin ze speelden en kleuren de stad met 111 fascinerende verhalen. Nu voor het eerst allemaal beschreven in een uniek standaardwerk door historicus Eric Kastelein (1954).

“Ik heb drie jaar onderzoek gedaan in Suriname en Nederland. In Suriname bij het Nationaal Archief Suriname en de bibliotheken van het Surinaams Museum en de Anton de Kom Universiteit Suriname. In Nederland bij de Koninklijke Bibliotheek, de Universiteitsbibliotheek Leiden, het Nationaal Archief en het Koninklijk Huisarchief” aldus Kastelein.

Foto: Op het achtererf van Waterkant 20 onthulden waarnemend president mr. L. Fred. Ramdat Misier en commandant van de revolutie Ivan Graanoogst op 3 april 1987 het monument ‘30 jaar Centrale Bank van Suriname 1957-1987’. Het door Erwin de Vries gemaakte monument staat tegenwoordig op een kunstgrasveldje, niet toegankelijk voor publiek.