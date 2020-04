VIDEO: Busje eindigt op z’n kop in goot na aanrijding

Bij een aanrijding zondagavond in Suriname is een van de voertuigen, die bij het geval betrokken was, op z’n kop in een goot langs de weg geëindigd. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeluk in de vooravond plaatsvond te Benie’s Park.

Het voertuig dat in de goot eindigde was een busje dat reed over de Kashmirstraat, komende vanuit de Ringweg en gaande richting Munder. Het ander voertuig reed over de Napelsstraat en reed tegen de benadeelde aan.

Door de botsing kwam de benadeelde met zijn busje op z’n kop in de goot terecht. Wonder boven wonder raakte niemand gewond en kwam de bestuurder met de schrik vrij. Het voertuig werd door een sleepbedrijf uit de goot gehaald en vervolgens weggesleept zoals in onderstaand filmpje te zien is.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.