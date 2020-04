TUI-passagiers langer vast in Suriname vanwege defect aan toestel op Zanderij

Een groep in Suriname gestrande reizigers uit Nederland, die vrijdag dachten terug te keren naar Nederland met TUI, moeten nog even wachten. Het vliegtuig van de maatschappij staat al twee dagen op de Surinaamse luchthaven Zanderij vanwege een defect onderdeel. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het vliegtuig zondag 5 april om 12.00u vertrekt.

Het toestel kwam donderdag aan in Suriname en zou vrijdag een groep reizigers meenemen vanuit Suriname richting Aruba en daarna door naar Amsterdam. Dat ging echter niet door vanwege een defect onderdeel, dat niet te repareren is. TUI moet het betreffende onderdeel laten invliegen en hiervoor moet toestemming gegeven worden door de Surinaamse autoriteiten.

De redactie van Waterkant.Net nam contact op met TUI Nederland die inderdaad bevestigde dat de vlucht niet door is gegaan vanwege een technisch mankement. Volgens TUI zou de vlucht zaterdag om 14.10u alsnog worden uitgevoerd.

Een van de passagiers op die vlucht liet de redactie echter weten dat dit niet het geval is en dat alle passagiers in quarantaine werden geplaatst in de hotels Royal Torarica en Marriott. Dit was nodig omdat de groep Nederlanders samen met reizigers uit buurland Guyana in 1 ruimte zijn geweest.

“Zojuist hebben we een nieuwe tijd doorgekregen voor zondag 5 april. We krijgen om 11.00u een vervroegde lunch en om 12.00u gaan we met een transfer vanuit het hotel richting de luchthaven. Dus we gaan het zien!” aldus de gestrande passagier tegen Waterkant.