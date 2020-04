Geen betaling van 9.500 SRD voor bewaking bij thuisquarantaine

Op social media in Suriname ontstond zaterdag behoorlijke ophef over het feit dat mensen die thuis in quarantaine willen, verplicht zouden zijn om 9.500 SRD te betalen voor bewaking en beveiliging. De verontwaardiging was blijkbaar zo groot dat de Surinaamse overheid nu een streep door die regel heeft geplaatst.

Zojuist rond 20.30u lokale tijd maakte het NCCR tijdens een live uitzending op de STVS namelijk bekend gemaakt dat deze voorwaarde vervalt. Mensen die reeds betaald hebben krijgen hun geld terug, aldus het NCCR.

De voorwaarde was onderdeel van de COVID-19 Thuisquarantaine overeenkomst die hieronder ook te zien is: