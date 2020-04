Yeung wint verrassend vierde dagtoernooi Arena Battle #1

Het vierde dagtoernooi van de Arena Battle #1 online schaaktoernooi in Suriname bleek het meest spannende tot op dit moment te zijn. Maar liefst 64 schakers streden tegen elkaar en 356 wedstrijden zijn afgewerkt. Het Arena Tournament format is gehanteerd, waarbij de schaker met de meeste punten binnen 60 minuten tot winnaar wordt uitgeroepen. Het speeltempo is steeds 3 minuten (zonder increment) per persoon per wedstrijd.

De wedstrijden worden allemaal online via Lichess.org gespeeld. Dit is een gratis en open-source schaakplatform, waarbij schakers in de gelegenheid gesteld worden vanuit hun eigen locatie mee te doen. Dit toernooi loopt vanaf 30 maart tot en met vrijdag 3 april, iedere dag om 20:00u afgewerkt en maakt deel uit van een 5-tal dagtoernooien m.b.v. een grand-prix systeem. Het toernooi is open voor alle Surinaamse ingezetenen met een prijzenpot van in totaal SRD 1200.

Het was een rollercoaster ride. Met name vanaf de tweede helft van het toernooi was de koploper steeds weer een andere speler. Er werd hard gestreden en de schakers gaven elkaar geen duimbreed toe. Uiteindelijk bleek Jason Yeung the man of the tournament te zijn door het kampioenschap met 30 punten te behalen. Dit was geen eenvoudige opgave. In de laatste ronde ontmoette hij niemand minder dan regerend Landskampioen Fide Master (FM) Roger Matoewi. In het eindspel maakte Yeung een inschattingsfout, waarna hij een kwaliteit achterstond. Hij bleef volharden en wist op den duur Matoewi in een valstrik te leiden, die erin resulteerde dat hij na een paard-vork een stuk voor stond. Hierna kon Yeung de wedstrijd technisch afwerken en de winst behalen.

Candidate Master Romario Sanches eindigde op de tweede plaats met 29 punten. Gedurende het toernooi was hij ook op enkele momenten de koploper. De derde plaats was voor Virgil Kartodikromo met 28 punten. Kartodikromo, winnaar van het eerste dagtoernooi, had een moeilijke start. Hij verloor ongelukkigerwijs achtereenvolgens zijn eerste vier wedstrijden. Hierna maakte hij een comeback; van de 10 volgende wedstrijden wist hij negen in winst om te zetten. Hij moest slechts tegen FM Viresh Giasi een punt inleveren.

Met vier dagtoernooien achter de rug staat Pratul Panchoe solide aan kop van de algemene standenlijst. Met 3992 punten heeft hij een comfortabele voorsprong opgebouwd. Een plek in de top vijf van het volgend toernooi zal hem het kampioenschap van de Arena Battle #1 opleveren. Op de tweede plaats staat Viresh Giasi (3985 punten) en de derde plaats neemt Virgil Kartodikromo (3984 punten) in. De top vijf ziet er als volgt uit:

No Name Punten Gemiddelde Performance Rating 1 Pratul Panchoe 3992 2116 2 Viresh Giasi 3985 2180 3 Virgil Kartodikromo 3984 1957 4 Krishan Bridjlal 3980 2031 5 Imaan Kalidjo 3974 2113

Het vijfde en laatste dagtoernooi van de Arena Battle #1 wordt vrijdag 3 april afgewerkt. Aan de hand van de finale rangschikking op de algemene standenlijst zal bekend worden wie tot kampioen gekroond zal worden. Spelers kunnen zich alsnog aanmelden voor het laatste dagtoernooi. Voor meer informatie en volledige resultaten: https://athenachess.com .