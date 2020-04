VIDEO: Auto boort zich in schutting na beschrijven bocht met hoge snelheid

De bestuurder van deze personenauto knalde donderdagavond tegen een schutting van een woonhuis in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval, dat rond 19.30u die avond plaats vond aan de Portugalstraat.

De man zou met een vrij hoge snelheid de bocht hebben gemaakt om de straat in te rijden. Daarbij zou hij de controle over het stuur hebben verloren, waarna hij zich met het voertuig boorde in de schutting van het huis.

De bestuurder kon ongedeerd uit het voertuig kruipen. Zijn voertuig alsook de schutting raakten behoorlijk beschadigd.

De politie kwam ter plekke en heeft de zaak in onderzoek. Nog een foto van de situatie ter plekke: