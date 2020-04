Woensdag vond de release plaats van ‘Nine Reflections on Love’, een nieuw album van Manoushka Zeegelaar Breeveld. In negen songs in het Engels en Sranan mengt Manoushka Caribische jazz met pop, kaseko en funky grooves. Het album is te vinden hier op Spotify.

In dit verhaal deelt ze haar zielenroerselen op muziek. Schetsen uit haar leven en van anderen op muziek. Een poging om te duiden wat ons vormt. De conclusie ligt er al: liefde is de enige zekerheid. De manier waarop we tot die conclusie komen is voor iedereen anders. De dingen die we onderweg tegengekomen, die opvallen en dingen die we zelf hebben gedaan en doen. Manoushka viert de liefde met dit nieuwe album.

Nine reflections on love, met originele composities en arrangementen, kwam samen met bassist Eric Calmes en pianist Robin van Geerke tot stand, is geproduceerd door Iwan VanHetten en ge-coproduceerd door Manoushka.

Manoushka Zeegelaar Breeveld is zangeres, actrice en schijfster. Ze werd geboren in Rotterdam, maar verhuisde op driejarige leeftijd naar Suriname. Op 8-jarige leeftijd begon ze met zingen in het kerkkoor van haar grootvader. Na haar studie speelde ze in diverse producties op toneel, het witte doek en op televisie. Ze schitterde in muziektheatervoorstellingen als Celia (Urban Myth) en Woiski vs Woiski (Orkater) en was o.a. te zien in de films Sonnyboy en Tom Adelaar.

Manoushka schrijft lied- en toneelteksten voor diverse theaterprodukties. Ook voor haar eigen muziektheatervoorstellingen. Haar eerste cd heet No Spang.