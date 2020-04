Panchoe overtuigend winnaar derde dag online schaaktoernooi in Suriname

Ook op de derde dag bleek dat de schakers uitkeken naar het vervolg van de Arena Battle #1 online schaaktoernooi in Suriname. Op dag 3 waren er 66 schakers online die onderling in totaal 377 wedstrijden speelden en ook dit keer bleef de jeugd domineren. Het Arena Tournament format werd net als de twee dagen voorheen gehanteerd, waarbij de schaker met de meeste punten binnen 60 minuten tot winnaar wordt uitgeroepen. Het speeltempo is steeds 3 minuten (zonder increment) per persoon per wedstrijd.

De wedstrijden worden allemaal online via Lichess.org gespeeld. Dit is een gratis en open-source schaakplatform, waarbij schakers in de gelegenheid gesteld worden vanuit hun eigen locatie mee te doen. Dit toernooi loopt vanaf 30 maart tot en met vrijdag 3 april, iedere dag om 20:00u afgewerkt en maakt deel uit van een 5-tal dagtoernooien m.b.v. een grand-prix systeem. Het toernooi is open voor alle Surinaamse ingezetenen met een prijzenpot van in totaal SRD 1200.

Woensdagavond was het Pratul Panchoe’s beurt om de aandacht op te eisen, hij bleek bijna ongenaakbaar te zijn op de 64 velden. Op overtuigende wijze schreef hij de derde dag op zijn naam. Reeds in zijn eerste partij kreeg hij Virgil Kartodikromo tegenover zich. Kartodikromo, die het eerste dagtoernooi op zijn naam schreef, moest in een pionneneindspel tot zijn uiterste gaan om een remise af te dwingen van Panchoe. Hierna kwam Panchoe op dreef en naam reeds vroeg de koploperspositie in en werkte een record van 16 wedstrijden af. Panchoe verloor slechts een wedstrijd tegen Imaan Kalidjo, maar naar het einde van het toernooi toe had hij een comfortabele voorsprong opgebouwd om kampioen te worden met 43 punten.

Het was wederom een strijd tussen Fide Master (FM) Viresh Giasi, de winnaar van het tweede dagtoernooi, en Krishan Bridjlal. Dit keer ging het om de 2e plaats op de standenlijst aangezien Panchoe niet meer in te halen was. Giasi maakte geen fouten en verloor geen van zijn partijen. Hij moest wel twee remises afstaan aan Virgil Kartodikromo en Women Candidate Master Alexandra Kaslan. Bridjlal op zijn beurt moest in zijn derde wedstrijd zich gewonnen geven aan Kartodikromo. In het middenspel maakte hij een tactische fout door zijn toren ongedekt te laten, hierna wist Kartodikromo de winst eenvoudig binnen te halen. Uiteindelijk belandde Giasi op 35 punten, 4 punten meer dan Bridjlal.

Na drie dagtoernooien afgewerkt te hebben staat Pratul Panchoe, met 2996 punten, op de eerste plaats van de algemene standenlijst. Hij wordt op de hielen gevolgd door FM Viresh Giasi (2994 punten) en Krishan Bridjlal (2988 punten). De top vijf ziet er als volgt uit:

No Name Punten Gem. Perf. Rating 1 Pratul Panchoe 2996 2129 2 Viresh Giasi 2994 2244 3 Krishan Bridjlal 2988 2091 4 Virgil Kartodikromo 2986 2031 5 Shiva Kalka 2978 1978

Spelers kunnen zich alsnog aanmelden voor de overige toernooien. Voor meer informatie en volledige resultaten: https://athenachess.com .