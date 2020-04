Talking Prints lanceert nieuwe ‘fair trade’ tassenlijn in Suriname

Talking Prints zet zich in voor binnenlandbewoners in Suriname en is sinds 2015 actief. Terwijl de wereld op zijn kop staat met veel economische en gezondheids onzekerheden heeft Talking Prints toch besloten hun geplande nieuwe tassenlijn te lanceren, genaamd de Makoki.

Bij het oprichten van Talking Prints hadden de owners, Zoe Mezas en Pekula Starke de ambitie om in meerdere dorpen in Suriname, projecten te starten. Dat is nu 5 jaar later aardig gelukt. Naast de Saramaccaners zijn nu de inheemsen van Suriname aan de beurt. Precies een jaar geleden in april 2019 zijn de oprichters zelf naar Galibi gereisd om de cultuur en de mensen te ontmoeten.

Na een aardige zoektocht is de Makoki geboren. Het nieuwe product van Talking Prints staat voor puurheid van de inheemse cultuur. Ook natuur komt er in terug. Met deze tassen wil Talking Prints de inheemse gemeenschappen onder de aandacht brengen in het zonnetje zetten en men bewust maken van de rijke cultuur waarbij de natuur de basis is voor hun bestaan.

Met hun nieuwe project willen de 2 dames van Talking Prints de bewoners van Galibi werkgelegenheid bieden. Zij leven momenteel van visserij en toerisme maar op een laag pitje. De bewoners met name de mannen leven erg geïsoleerd zonder inkomen met als gevolg dat het dorp aan het doodbloeden is. ‘Zonde’ zeggen de oprichters van Talking Prints.

Dat de Makoki nu gelanceerd wordt in deze ‘onstuimige’ tijd is puur ‘toeval’ maar wellicht ook meant to be. De oprichters van Talking Prints geloven dat niets toeval is. Juist in deze moeilijke periode is het goed om stil te staan bij wat de natuur ons te bieden heeft Laten we stilstaan bij wat de natuur ons te bieden heeft. Namelijk ‘puurheid’.

“De inheemse cultuur moeten gewaardeerd worden. Zonder hun waren wij er niet.” Met dit nieuwe project hopen de oprichters de bewoners van Galibi meer perspectief te bieden. “We streven ernaar dat meerdere gezinnen straks een inkomen hebben door de verkoop van deze tassen” aldus de oprichters.