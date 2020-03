Man aangehouden na dubbele moord bij verkoopstands

De politie heeft vanmorgen een man aangehouden die als verdachte wordt gezien in de moordzaak waarbij twee mannen vanmorgen dood werden aangetroffen. De man is een oud bekende van de politie, die eerder voor ernstige strafbare feiten in de gevangenis heeft gezeten meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Toen de politie vanmorgen ter plekke was liet een omstander de politieambtenaren hun aandacht vestigen op een man die in de Menckendamweg liep. Deze weg is niet ver van de verkoopstand verwijdert. Toen de man door had dat de politie hem tegemoet reed rende hij weg waarbij hij een zak, die hij met zich mee droeg, over een schutting een terrein opgooide.

Het gelukte de wetsdienaren om de man aan te houden en om de zak terug te vinden. In de zak zijn scherpe voorwerpen en een zaktelefoon aangetroffen. De politie heeft sterk het vermoeden dat deze man betrokken is bij de levensberovingen.

De politie van latour heeft deze zaak overgedragen aan rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten. De lijken zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie in beslag genomen meldt de politie.