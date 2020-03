Brandweer voorkomt erger bij brand in houten woning Nassylaan

Het Korps Brandweer Suriname moest vanmorgen in actie komen bij een woningbrand in Paramaribo. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de brand rond 09.45u plaats vond in een houten woning aan de Nassylaan.

Het gaat daarbij om een achterste woning op het perceel. De woning stond in lichterlaaie, maar de Surinaamse brandweer had het vuur snel onder controle en heeft zo erger kunnen voorkomen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er raakte niemand gewond. De bewoner werd niet ter plaatse aangetroffen.

De politie is ter plekke en onderzoekt de brand samen met de brandweer.

De Nassylaan was afgesloten