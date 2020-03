Franse ambassadeur in Suriname besmet met coronavirus, Veira in quarantaine

De achtste persoon in Suriname die besmet is met het coronavirus is de Franse ambassadeur in Suriname Antoine Joly. Dat melden diverse Surinaamse media vandaag. Een aantal leden van het COVID-19 managementteam heeft nauw contact met hem gehad. Deze zijn nu in quarantaine. Daaronder ook luitenant-kolonel Danielle Veira.

Antoine Joly (Le Mans, 16 juli 1955) is een Frans politicus en diplomaat. Sinds januari 2017 is hij ambassadeur van Frankrijk in Suriname. De Franse ambassade in Paramaribo is sinds vanmorgen gesloten. Het personeel moet thuisblijven.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd wordt het ministerie van Buitenlandse Zaken waar Joly de afgelopen dagen heeft deelgenomen aan besprekingen intussen ontsmet. Het Buza-personeel moet voorlopig thuisblijven.