COVID-19: Teller aantal besmette personen in Suriname stijgt naar 8

Het aantal personen in Suriname, dat besmet is met het coronavirus, is op dinsdag 24 maart met 2 toegenomen. Eerder op de dag werd gemeld dat er nu 7 besmette personen zouden zijn. In de avond kwam er nog 1 persoon bij en staat de teller nu op 8.

Volgens de Surinaamse nieuwssite Starnieuws gaat het om een topdiplomaat uit het buitenland, die Paramaribo als standplaats heeft.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de Surinaams regering voorbereidingen treft voor een ‘total lockdown’ vanwege COVID-19: