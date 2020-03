Vrouw springt van Wijdenboschbrug nadat zij afgezet is om te trimmen

Een vrouw is gisterochtend van de Wijdenboschbrug in Suriname gesprongen. Dit nadat zij daar was afgezet door een familielid om te trimmen. Naar de redactie van Waterkant.Net verneemt is de vrouw vermoedelijk gesprongen vanwege finamciële problemen.

Een lid van de Motor Surveillanvce Dienst (MSD) die in de omgeving was werd door enkele omstanders gemeld dat een vrouw van de brug is gesprongen. De wetsdienaar stelde meteen een onderzoek in en trof een mobiele telefoon aan op de brug. Hij schakelde meteen zijn collega’s van het bureau in voor het verdere onderzoek.

De politie belde op één van de nummers in de telefoon en kreeg een vrouw aan de lijn. Zij verklaarde dat zij de zus is. De oorzaak blijkt uit verklaring van de familie financiële problemen te zijn. Vernomen wordt dat de vrouw tal van haar bezittingen reeds had verkocht waaronder haar auto.

Het lichaam van de vrouw is nog niet gevonden. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.