Auto slaat meerdere keren over de kop; bestuurster gewond

Een vrouw is vanmiddag rond 13.15u gewond geraakt nadat ze met haar auto meerdere keren over de kop sloeg op de Tout Lui Faut Kanaalweg. Ze is met inwendige kneuzingen per eigen gelegenheid overgebracht naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling.

Waterkant.Net verneemt dat de vrouw over de Tout Lui Faut Kanaalweg reed, komende vanuit de Martin Luther Kingweg en gaande in de richting van de Tout Lui Fautweg. Op een gegeven moment verloor ze de controle over het stuur waarna het voertuig de berm raakte en meerdere keren over de kop sloeg.

Het Surinaamse Command Center kreeg de melding en dirigeerde de politie ter plaatse voor onderzoek. De auto raakte behoorlijk beschadigd zoals op bovenstaande foto te zien is. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig af te voeren.

In maart afgelopen jaar was er een piek met auto’s die over de kop slaan in Suriname. Er sloegen toen maar liefst 32 auto’s over de kop. Dat was gemiddeld één auto per dag.