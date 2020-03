Politie waarschuwt: criminelen doen zich voor als ‘coronavirus hulpverleners’

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist een waarschuwing uitgebracht, waarin ze aangeeft dat men op de hoede moet zijn voor criminelen, die thuis bij mensen langskomen en zich voor doen als ‘coronavirus hulpverleners‘.

Deze criminelen gaan naar woonadressen waar ze zich voordoen als politieambtenaren en B.O.G. medewerkers, met het doel in de huizen toegelaten te worden. Ze zeggen daarbij informatie te hebben dat op die adressen met het coronavirus besmette personen woonachtig zouden zijn.

Maar de Surinaamse politie geeft duidelijk aan dat leden van haar ‘Quik Response Team’, voor wat het corona virus (covid 19)¬†betreft, alleen naar woningen gaan wanneer een huisbewoner gebeld heeft op het telefoonnummer 178.

Als het team op grond van de verkregen informatie van de beller besluit aan huis te komen zal men dat doen met een ambulance. Wanner het team onderweg is naar het woonadres zal er gebeld worden dat zij in aantocht is.

Voorts zullen de leden van het team zich als zodanig legitimeren wanneer zij ter plaatse zijn aangekomen, aldus de politie.