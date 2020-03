Econoom Jim Bousaid sluit zich aan bij VHP ‘om Suriname te redden’

In Suriname heeft oud-bankier en econoom Jim Bousaid zich onlangs aangesloten bij de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). Hij stelt zijn deskundigheid ter beschikking van de partij en wil zich inzetten om Suriname te helpen redden. Dat zei hij zelf tegen de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Volgens VHP voorzitter Santokhi is Bousaid heel deskundig als het gaat om de financiële sector en de monetaire economie. “Wij gaan optimaal gebruik maken van zijn kennis, deskundigheid en inzichten om onze campagne te voeren, maar ook nog hem in de wederopbouwfase goed in te zetten” aldus Santokhi tegen Starnieuws.

Bousaid heeft in het afgelopen jaar mede vanuit zijn jarenlange ervaring als bankdirecteur en aan de hand van o.a., de Bankwet, de Deviezenregeling en de Wet Toezicht Kredietwezen het financieel wanbeleid van de huidige regering aangetoond alsook het gevaar van ongelimiteerde geldleningen voor de monetaire stabiliteit van Suriname.

De kersverse VHP’er zegt tegen de nieuwssite dat er heel wat rommel opgeruimd moet worden.