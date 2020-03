LVV en ADRON ondersteunen boeren bij de bestrijding van ziekten en plagen

Boeren in de Nannipolder hebben de hulp van het Anne van Dijk Rijstsonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) en het LVV-ressort westelijke polders ingeroepen, om hen bij te staan en van advies te dienen. De Surinaamse boeren in dit gebied kampen met aantasting van hun aanplant door insecten. Hierdoor krijgen zij te maken met halve droge en bruine padiekorrels nog voordat de padie rijp is.

Om precies na te gaan wat het probleem is hebben de voorlichters van LVV, ondersteund door het ADRON, allereerst een veldonderzoek gedaan. Na onderzoek van de aangetaste aanplant is gebleken dat delphacide, zaadwantsen, stengelboorders en spinmijten zich huisvesten in de aanplant.

Deze zullen met behulp van insectiden worden bestreden. Hierbij zullen de juiste bestrijdingsmiddelen in de juiste hoeveelheden op een zo verantwoorde manier worden gebruikt. De aanpak is in samenspraak met de LVV voorlichters en ADRON onderzoekers voorgehouden aan de boeren in Suriname. Er zal nauwgezet worden nagegaan hoe de bestrijding zal plaatsvinden en hoe het herstelproces verloopt.

LVV-minister Rabin Parmessar is ingenomen met de werkwijze bij het oplossen van dit probleem. Hij is ervan overtuigd dat door goede communicatie, heel veel problemen in het veld verholpen kunnen worden. “Er is altijd ruimte voor verbetering, we bevinden ons op de goede weg en gaan voort op deze weg”.