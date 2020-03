Matige opkomst bij tweede protestactie van Biervliet

De tweede protestactie van Stephano Biervliet in Suriname heeft vandaag niet zo veel mensen op de been gebracht als de eerste keer. Enkele honderden mensen waren aanwezig op het Kerkplein. Biervliet zegt dat het niet erg is en dat hij gewoon doorgaat met zijn protest.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) heeft Biervliet de aanwezigen vertelt dat er ‘duizenden’ studenten naar de demonstratie zouden komen. Hij beweert dat dit niet zover is gekomen, omdat enkele leerkrachten die NDP gelieerd zijn de studenten zouden hebben bedreigd dat ze het aan hun cijfer zullen merken als ze het protest zouden bijwonen.

Daarnaast beweert Biervliet dat enkele docenten in de telefoons van de leerlingen zijn gegaan om conversaties met hem na te gaan. De activist heeft de beweringen niet gestaafd aldus dWT.

