Crisisberaad Nederland over corona: alle evenementen met meer dan 100 mensen worden afgelast

In Nederland was er vandaag crisisberaad van de regering over het coronavirus. Het Outbreak Management Team (OMT), dat adviseert over de aanpak van het coronavirus in Nederland, heeft een aantal nieuwe maatregelen voorgesteld.

Zo worden evenementen met meer dan 100 mensen afgelast tot en met 31 maart. Ook moet iedereen die verkouden is of hoest binnen blijven. Er is volgens de minister-president op dit moment geen aanleiding om de scholen te sluiten.

Minister Bruins zegt dat mensen thuis moeten blijven als ze enige symptomen vertonen die kunnen wijzen op het coronavirus. Neusverkoudheid, hoesten en koorts zijn symptomen. Die mensen moeten sociale contacten mijden. Ook roept hij iedereen op om zoveel mogelijk thuis te werken.

Dit kwam zojuist naar voren tijdens een persconferentie van premier Rutte na crisisberaad over corona.