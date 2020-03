Telesur internet storing nog niet verholpen, werkzaamheden bezig

Klanten van het Surinaamse telecommunicatie bedrijf Telesur hebben tot nu toe last van een trage internet verbinding. Het bedrijf in Suriname kampt nog steeds met een stremming, als gevolg van een breuk van de internationale glasvezelkabel in Hollywood, Florida.

Dat heeft Telesur dinsdagmiddag in een persbericht bekendgemaakt. De kabelbreuk – veroorzaakt door derden – heeft als gevolg dat de internetdienstverlening van Telesur vanaf maandagmiddag 9 maart stremming ondervindt.

Hoe lang het gaat duren is niet duidelijk. Volgens Telesur zijn de herstelwerkzaamheden gaande. Het bedrijf biedt haar excuses voor het ongemak.